Mafia: Schlein, ‘battaglia per legalità elemento identitario Pd, da governo no strategia’

24 Febbraio 2025

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Questo incontro è parte di un percorso fatto di ascolto, dialogo e proposte. Ed è il segno di una volontà politica per noi la battaglia per la legalità è un elemento identitario, lasciamo ad altri elementi identitari di compressione dei diritti e delle libertà”. Lo ha detto Elly Schlein concludendo il seminario su legalità e lotta alla mafie al Nazareno.

“La nostra è la legislazione più avanzata in Europa nel contrasto alla mafie ma può essere rafforzata perchè la mafia è un fenomeno che muta. E’ chiaro quindi che anche interventi di contrasto devono esser in grado di rinnovarsi. Non basta la repressione ma serve anche la prevenzione che oggi è sotto attacco”.

“E serve una lotta oltre ogni confine alla mafia perchè si è infiltrata anche a livello europeo. Sfrutta le opportunità europee anche meglio delle piccole imprese. Serve una strategia ma oggi non vediamo una strategia da parte chi governa questo Paese”.