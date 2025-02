Mafia: Schlein, ‘Meloni si ispira a Falcone e Borsellino ma non ha tratto lezione’

24 Febbraio 2025

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Come ha detto Bindi molto bene: abbiamo un premier che rivendica di essersi ispirata a Falcone e Borsellino ma viene il dubbio che non ne abbia tratto la lezione… Altrimenti non si spiega perché l’intervento del governo sul codice degli appalti sia andato in direzione opposta a quello che serve per combattere l’illegalità. Aprendo ai sub appalti a cascata è più difficile fare controlli e questo rende anche più precario e meno sicuro il lavoro”. Lo ha detto Elly Schlein al seminario sulla legalità al Nazareno.