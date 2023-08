Mafia: Sisler (Fdi), ‘bene audizione Procura Milano, da commissione attenzione a situazione’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “La commissione parlamentare Antimafia ha oggi audito il procuratore della Procura di Milano, Marcello Viola, e i procuratori aggiunti Dolce e Storari. Li ringraziamo per la disponibilità e la chiarezza espositiva con la quale hanno descritto la realtà milanese e lombarda arrivando a tratteggiare uno scenario che vede la città sempre più attiva e protagonista nei settori dell’economia e della finanza, sia sul piano nazionale e sia su quello internazionale. In questo contesto, la criminalità organizzata tende a distinguersi per la sua particolare vitalità che non può non preoccupare proprio per la proiezione internazionale che ha acquisito Milano. Tra le mafie, quella che più attiva è la ‘ndrangheta, la quale allo stesso tempo ha avuto la capacità di intessere relazioni affaristiche con tutte le altre organizzazioni mafiose. Alla luce di tutto ciò la collaborazione istituzionale tra commissione Antimafia e la Procura di Milano dovrà essere ancora più efficace ed efficiente nella consapevolezza che va considerata la richiesta di un potenziamento dell’organico, necessario per rendere ancora più efficiente l’azione di contrasto alla malavita organizzata”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, componente della Commissione parlamentari Antimafia.