Mafia: Vaccari (Pd), ‘indecenti parole Salvini contro don Ciotti’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Sono indecenti le parole che ha utilizzato Salvini contro don Ciotti da una vita in prima in prima fila, con il suo impegno cristiano, con la sua autorevolezza e la sua determinazione nella lotta alla mafia e per i diritti. Che un ministro scenda a determinati livelli è decisamente vergognoso. La lotta alla mafia è un argomento troppo serio per essere banalizzato come ha fatto Salvini annunciando la più grande iniziativa antimafia con la costruzione del ponte di Messina. La mafia si combatte in altri modi. Di certo non si combatte allentando le procedure sul codice degli appalti, alzando il limite sull’uso dei contanti o prevedendo condoni a raffica. Temi invece cari al ministro Salvini”. Così il deputato del Pd Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera.