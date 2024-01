Mafia: Varchi (Fdi), ‘Piersanti Mattarella fu il presidente del rinnovamento siciliano’

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Piersanti Mattarella fu il presidente del rinnovamento siciliano. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise ordini nei conti economici e finanziari della Regione, attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia”. Lo scrive sui propri profili social Carolina Varchi, deputato palermitano e capogruppo in commissione Giustizia di Fratelli d’Italia, in occasione del quarantaquattresimo anniversario dell’uccisione del presidente della Regione siciliana.

“Mattarella – aggiunge – aveva tracciato la strada per una Sicilia finalmente libera dal giogo mafioso e con le carte in regola, per questo fu ucciso, ma resta – conclude Varchi – un faro per tutti gli amministratori onesti di questa nostra Isola”.