Mafia: Verini (Pd), ‘Meloni e Nordio non celebrino anniversari indebolendo lotta a legalità’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni e il ministro Nordio si apprestano, immagino, a ricordare l’anniversario della strage di Via d’Amelio. L’assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. È giusto farlo. Lo faremo in tanti, ma per piacere, senza ipocrisia”. Lo dice Walter Verini, capogruppo del Partito democratico in commissione Antimafia. “Per noi anniversari come questi non sono, non debbono essere celebrazioni retoriche – spiega -, ma occasioni per rinnovare e rafforzare, nei fatti, la lotta contro l’illegalità e le mafie”.

“Questo governo, purtroppo, fa il contrario. Indebolisce la lotta alla corruzione. Vuole togliere le intercettazioni per questi reati. Toglie regole e paletti di legalità sugli appalti. Annuncia di voler indebolire reati come il traffico di influenze e il concorso esterno. Vuole non tipizzare, ma cancellare l’abuso di ufficio. E mentre sono in corso indagini fondamentali per fare piena luce su quella e altre stragi, sulle connessioni mafia-politica-terrorismo nero, sui depistaggi, il governo offre questi gravissimi segnali di indebolimento nel contrasto alle mafie, aggiungendo gli attacchi e la delegittimazione della magistratura”, prosegue il senatore dem. “Ma siamo convinti che tante forze, fuori e dentro il Parlamento, sapranno battersi per sconfiggere questa linea così pericolosa”, conclude Verini.