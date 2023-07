Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Musumeci dà lezioni di antimafia ma dovrebbe guardarsi in casa. Il contrasto ai boss si fa innanzitutto salvaguardando e rafforzando gli strumenti legislativi e non indebolendoli, come propone il suo collega Nordio che vuole affossare l’abuso di ufficio o rivedere addirittura il concorso esterno”. Così Luana Zanella, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.