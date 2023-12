Malagrotta: Procura Roma apre fascicolo per incendio doloso

Dicembre 27, 2023

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio divampato domenica all’impianto di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, hanno ricevuto una prima informativa dei vigili del fuoco e procedono per il reato di incendio doloso. I magistrati hanno disposto già il sequestro delle telecamere di sorveglianza e ulteriori accertamenti per capire le cause dell’incendio.