Malattie della pelle, arriva assistente virtuale che trova il centro di cura

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) – Per chi soffre di dermatite atopica, psoriasi, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa è importante poter accedere a cure mediche specialistiche per favorire la diagnosi, la cura e l’assistenza. Sul territorio nazionale sono operativi diversi centri specializzati, ma spesso risulta difficile riuscire a individuare il più vicino, mettersi in contatto ed effettuare la prenotazione della visita. Da oggi, grazie al supporto incondizionato di AbbVie e con il patrocinio di Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza), c’è il servizio ‘Chiedi a Serena’: un assistente virtuale attivo anche per il paziente con problemi dermatologici, per accompagnarlo nella ricerca del centro specialistico più vicino alle proprie esigenze.

“La ricerca dello specialista e la prenotazione della visita sono dei momenti fondamentali e molto delicati per il paziente, che rendono necessari tutti gli strumenti e il supporto possibili”, afferma Valeria Corazza, presidente Apiafco. “Sappiamo quanto sia difficile trovare la forza per mettersi in gioco e affrontare la propria patologia – aggiunge Mario Picozza, presidente Andea – Siamo sicuri che questo servizio agevolerà il paziente nella ricerca del giusto alleato per il proprio percorso di cura”.

Il progetto è realizzato da AbbVie con Paginemediche. “Collaboriamo con tutti gli attori del sistema salute per contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da malattie croniche dermatologiche – dichiara Irma Cordella, Public Affairs Director di AbbVie – Il progetto ‘Chiedi a Serena’ ha proprio questo obiettivo e per questo siamo orgogliosi di questa partnership”.

“Tramite operatori qualificati – spiega Graziella Bilotta, Ceo di Paginemediche, piattaforma integrata di telemedicina e servizi di digital health – il servizio aiuterà i pazienti a individuare i centri specializzati più vicini a loro, fornendo tutte le indicazioni su come prenotare una visita”.

Le persone interessate al servizio, munite di impegnativa del medico di famiglia – si legge in una nota – potranno accedere dalla pagina trovauncentro.paginemediche.it e contattare Serena al numero dedicato o tramite la chat per prenotare una visita medica presso un centro di dermatologia universitario o ospedaliero. Un operatore contatterà il Centro prenotazioni uniche della regione di riferimento e, successivamente, invierà conferma al paziente con la data e l’orario dell’appuntamento.