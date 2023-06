Malattie rare, Paglino (Boehringer): “Più informazione trasparente su Gpp”

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) – “E’ fondamentale mettersi nei panni dei pazienti con psoriasi pustolosa generalizzata perché la Gpp è una patologia che provoca dolore e ha conseguenze sulla salute fisica, ma anche sulla sfera psicologica, sulla vita affettiva e lavorativa di chi ne è affetto. Inoltre, trattandosi di una malattia rara, è caratterizzata da molti bisogni e molte necessità, a partire dalla diagnosi fino ad arrivare a un corretto trattamento. Per questo è fondamentale il ruolo dell’informazione, perché la conoscenza di questa malattia rara deve e può essere ampiamente migliorata”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Chiara Paglino, Medical Director di Boehringer Ingelheim Italia, a margine della conferenza stampa ‘Sulla mia pelle: vivere con la Gpp – Un impegno comune per i pazienti che vivono con una malattia rara’, promossa oggi in Senato.

“La nostra azienda – spiega Paglino – ha deciso di collaborare insieme alle società scientifiche, alle associazioni dei pazienti, alle istituzioni e alle associazioni che si occupano di informazione in maniera trasparente e virtuosa supportando un ampio programma di sensibilizzazione. Sono convinta che solo dalla trasparenza e virtuosità di questa coalizione possano arrivare le risposte per questi pazienti. Il primo passo è creare la conoscenza corretta che permetta di indirizzare tutte le nostre azioni nella direzione giusta”.