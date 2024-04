Malaysia, scontro in volo tra 2 elicotteri militari: 10 morti

23 Aprile 2024

Kuala Lumpur, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) – Due elicotteri militari si sono schiantati dopo essere entrati in collisione durante un’esercitazione sopra una base navale sulla costa occidentale della Malaysia alle prime ore di oggi, provocando la morte di dieci persone. A riferirlo sono stati i media locali, precisando che un elicottero della Marina con sette membri dell’equipaggio a bordo e un altro con tre passeggeri si sono schiantati presso la base navale di Lumut, circa 200 chilometri a nord-ovest di Kuala Lumpur.

Gli elicotteri si stavano preparando per un sorvolo da effettuare in occasione delle prossime celebrazioni della Marina, che si terranno tra pochi giorni. Le cause dell’incidente saranno oggetto del lavoro di una commissione d’inchiesta, è stato annunciato.