Maltempo: a Milano allerta arancione per rischio temporali dalle 18 di oggi

12 Giugno 2024

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione (moderata) per rischio temporali e una gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi e sino alle 6 di domani mattina, giovedì 13 giugno. Lo fa sapere il Comune di Milano, aggiungendo che è stata convocata una riunione dell’Unità di crisi locale con la partecipazione dell’autorità di Protezione civile e delle direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.