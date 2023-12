Maltempo: a Milano caduto albero per il forte vento, vigili del fuoco al lavoro

Dicembre 2, 2023

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – Il forte vento che si è abbattuto nel pomeriggio su Milano ha causato la caduta di un albero sulla sede stradale di via California, in zona Solari. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta coinvolta, ma non è ancora chiaro se abbia riportato delle ferite.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco di Milano che sono tuttora al lavoro per rimuovere l’albero e liberare la strada.

Nel frattempo l’Atm ha deviato le linee bus 50 e 68.