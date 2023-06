Maltempo: al via a P. Chigi tavolo su alluvione, coordina Musumeci

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il tavolo sull’alluvione che, il mese scorso, ha messo in ginocchio il Nord Italia, in particolare l’Emilia Romagna. A coordinare i lavori, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Sono presenti alla riunione, oltre a diversi membri del governo a al numero uno della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, il presidente dell’Upi Michele De Pascale, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente dell’Anci Emilia Romagna Luca Vecchi, il segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po Alessandro Bratti, l’assessore dell’Emilia Romagna con delega alla Protezione civile Irene Priolo, il direttore generale per la Cura del territorio e l’ambiente Paolo Ferrecchi.