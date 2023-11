Maltempo: allerta arancione a Brescia, attivate procedure di vigilanza e monitoraggio

Novembre 2, 2023

Milano, 2 nov.(Adnkronos) – Considerata la situazione meteorologica in atto, caratterizzata da quantitativi di precipitazioni localmente molto forti sul territorio della Lombardia e l’allerta diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione (per il territorio comunale gialla per rischio temporali e rischio idrogeo-logico e arancione per rischio idraulico), al fine di seguire l’evoluzione dell’evento e fornire una risposta operativa adeguata, la Protezione civile della città di Brescia, in sinergia con il comando della polizia locale, ha attivato i volontari delle associazioni per le attività di vigilanza e di monitoraggio del territorio.

Particolare attenzione verrà rivolta alle aree a rischio allagamento, con particolare riferimento a quelle in prossimità dei corsi d’acqua principali (Mella e Garza), al reticolo idrico minore e ai sotto-passi stradali e pedonali. Aprica è stata allertata per la verifica delle griglie poste in corrispondenza dei punti critici del reti-colo, il Consorzio di Bonifica Oglio Mella ed il Consorzio di Bonifica Chiese hanno messo in atto le procedure di messa in sicurezza della rete idrica. Gli uffici sono costantemente in contatto con l’AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po): i livelli idrometrici dei corsi d’acqua cittadini sono in rialzo, ma restano al di sotto del livello di guardia.

Alle cittadine e ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare la centrale operativa della polizia locale (030-45001) qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo.