Maltempo: allerta gialla nelle prossime ore a Milano per rischio idraulico

Ottobre 31, 2023

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Fino alle prime ore di domani mattina, mercoledì 1 novembre, il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrico sul territorio di Milano, anche in conseguenza delle precipitazioni cadute nelle scorse ore.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è tuttora attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare i necessari interventi in corso.