Maltempo: Ambrogio (Fdi), ‘in contatto con sindaco Bardonecchia, ripristinare normalità’

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “A Bardonecchia i danni provocati da fango e detriti sono, purtroppo, ingenti: escluse gravi conseguenze alle persone, ora l’obiettivo è il ripristino della normalità. In queste ore sono in contatto con il sindaco Rossetti, a cui ho ribadito sostegno da parte mia e del governo. È chiaro come serva massima cooperazione istituzionale per non compromettere le dinamiche turistiche estive, che per Bardonecchia sono molto importanti. Confido che, grazie al prezioso lavoro della protezione civile regionale, dei vigili del fuoco e di tutti coloro che ora sono impegnati a ripristinare i servizi primari e la piena fruibilità dell’area interessata, Bardonecchia possa recuperare, in breve tempo, la propria funzionalità”. Lo dichiara Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia.