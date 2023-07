Maltempo: Ambrosi (Fdi), ‘Schlein sciacalla del clima in cattiva fede’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Oggi, in una giornata in cui ci sono purtroppo vari morti e tanti feriti per il maltempo, tra cui una ragazza di 16 anni uccisa da un tronco mentre era nella sua tenda con gli scout, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che delle vergognose dichiarazioni di Elly Schlein che come sempre se la prende a prescindere col governo, in questo caso affermando che secondo lei ‘non farebbe nulla per il clima’. A questo punto, alla signora Schlein qualcosa va detto: va detto che il suo Pd ha governato l’Italia non da pochi mesi come noi, ma negli ultimi dieci anni, e che se molte delle cose che potevano nel tempo essere fatte non sono state fatte dovrebbe sapere a chi chiedere: al suo stesso partito. E anche a sé stessa, da assessore e vice-presidente in un’Emilia-Romagna che sulla messa in sicurezza del proprio territorio ha purtroppo evidentemente fatto assai poco”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Che tristezza vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo, anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede, soprattutto in momenti che dovrebbero essere di condivisa unità e comune mobilitazione”, conclude.