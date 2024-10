Maltempo: Anas, ‘chiuso per allagamento tratto Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga’

12 Ottobre 2024

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – A causa di un allagamento avvenuto in seguito al maltempo delle ultime ore, è chiusa una corsia di marcia all’interno della galleria San Martino sulla strada statale 36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, fra i chilometri 50,300 e 55,000, in località Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura al transito della statale nel più breve tempo possibile.