Maltempo: ass.La Russa in Emilia Romagna, ‘grazie ai 300 volontari lombardi presenti’

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Oggi l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, ha raggiunto, insieme ai volontari della Protezione civile lombarda, i luoghi dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione: “Ho portato la mia solidarietà, a nome di tutta la Lombardia, alla popolazione emiliano-romagnola che sta vivendo una situazione drammatica e ai sindaci di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, Comuni che, insieme a Ravenna, sono stati ‘assegnati’ alla Protezione civile lombarda”, ha detto La Russa.

“Gli stessi primi cittadini -ha aggiunto- hanno ringraziato di cuore i volontari lombardi per la professionalità e l’umanità dimostrate in questi giorni di emergenza. Ad oggi, sono oltre 500 le persone portate in salvo dalle zone alluvionate grazie ai nostri volontari che hanno raggiunto anche le più abitazioni allagate più isolate del territorio e si stanno prodigando senza sosta da giorni. La dedizione, l’abnegazione, e lo straordinario impegno di questi uomini e di queste donne, un ‘esercito’ di oltre 300 volontari inviati dalla colonna mobile regionale e da quelle provinciali, sono la conferma dell’eccellenza che contraddistingue la Protezione civile lombarda. A loro va il mio più sentito grazie”.

“Oggi -ha concluso poi La Russa- la nostra Protezione civile ha portato nella zona del ravennate decine di pompe idrovore ad alta capacità, in aggiunta a quelle già inviate e utilizzate dai volontari per il drenaggio delle grandi masse d’acqua provocate dall’alluvione. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’auspicio che si torni al più presto ad una situazione di normalità”.