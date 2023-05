Maltempo: Barcaiuolo (Fdi), ‘da Meloni vicinanza Governo, Emilia saprà risollevarsi’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “In questi giorni drammatici per la nostra Regione dal governo arrivano messaggi chiari ‘noi ci siamo, e siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario per le popolazioni colpite e per le Imprese dell’Emilia-Romagna’. La visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in Emilia Romagna, vuole rassicurare chi in questi giorni di terribile alluvione ha perso tutto: questo governo non lascerà sola l’Emilia Romagna”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per l’Emilia Romagna.

“Le misure annunciate, dal blocco della riscossione e degli adempimenti fiscali che andranno in Cdm già martedì, agli interventi anche per gli indennizzi, una volta che si avrà la stima completa dei danni, confermano l’intenzione -aggiunge l’esponente di Fdi- di far ripartire subito l’Emilia Romagna, che non è stata con le mani in mano e forte della sua tempra coraggiosa ed inscalfibile sta lavorando per ripartire prima possibile”.

“Un plauso anche al lavoro che Giorgia Meloni ha saputo intavolare al G7 in Giappone tra i grandi della terra: dagli Stati amici non solo solidarietà ma anche aiuti concreti. L’Emilia Romagna -conclude Barcaiuolo- è una terra vera e genuina: con la sua concretezza saprà risollevarsi più forte di prima”.