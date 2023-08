Maltempo: Baruffi (Pd), ‘Bignami attacca sul politico e personale per coprire vuoto governo’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il viceministro Bignami ha perso un’altra occasione buona per tacere. Anche oggi, da un lato, addossa la responsabilità dell’alluvione a Elly Schlein, e già così farebbe ridere; dall’altro ci spiega che cittadini e imprese della Romagna non hanno motivo di lamentarsi, perché starebbero ricevendo tanti ristori. Purtroppo non è così e non c’è niente da ridere: Bignami attacca sul piano politico e personale per coprire il vuoto di risposte del governo sul piano istituzionale, compreso l’ultimo decreto, e praticamente nulla fa per i cittadini della Romagna”. Così, in una nota, Davide Baruffi della segreteria nazionale Pd.

“Se ci siano o meno indennizzi, basta chiederlo a cittadini e imprese: dopo tre mesi zero risposte, se non le chiacchiere di Bignami, ma purtroppo di queste non sa più cosa farsene nessuno – aggiunge l’esponente dem -. Parlando di deleghe, il viceministro Bignami dimentica che in questo governo ha in capo quella alle infrastrutture, ma il suo impegno fino a oggi non ha portato alcun stanziamento per il ripristino delle centinaia di strade interrotte o chiuse dall’alluvione”. “Segnalo infine al viceministro, che tanto parla e nulla fa, che l’alluvione dell’Emilia-Romagna è stata classificata come il terzo evento più catastrofico a livello globale dell’ultimo anno: se di questo non ha certo colpa lui, come non ne ha Elly Schlein, quantomeno ci saremmo attesi parole e azioni conseguenti. E invece, in questi tre mesi che sono ormai passati dall’evento, le uniche parole che Bignami ha saputo pronunciare sono di attacco politico alle istituzioni locali e agli avversari politici, mentre le uniche azioni per cui si è segnalato sono i voti contrari in Parlamento agli emendamenti presentati su proposta di associazioni d’impresa, organizzazioni sindacali, professionisti e Comuni. Un po’ poco per chiederci oggi ‘lasciateci lavorare’, come lui fa. Per nostra fortuna la ricostruzione post alluvione è affidata al commissario Figliuolo e non certo a lui. Si riposi pure, dunque, Bignami, perché se il suo contributo deve essere questo gli emiliano-romagnoli possono farne tranquillamente a meno”, conclude Baruffi.