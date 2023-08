Maltempo: Bignami a Pd, ‘Schlein non aveva delega a clima? Mentite per coprire disastri’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “I capigruppo di Camera e Senato del Pd dicono che Elly Schlein non era assessore con delega al clima? Ecco il link al sito della Regione Emilia-Romagna in cui ci sono le deleghe tra cui appunto quella per il clima. https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/personeorganipolitici/DettaglioAnagrafica.aspx?mat=14796&tipo=INCA&legislatura=11. Mentono su tutto. Su questo, sul fatto che non stiano arrivando i soldi dal governo, mentono su ogni cosa. Negano la realtà per non rendere conto dei loro disastri. Noi continuiamo a lavorare per la Romagna e per rimediare ai danni che hanno causato. I fiumi esondati nel 2023 sono in larga parte gli stessi esondati nel 2019. Negano anche questo?”. Così il viceministro ai Trasporti di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, replicando ai capigruppo dem di Camera e Senato.