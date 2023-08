Maltempo: Boccia-Braga, ‘da Bignami falsità, viceministro che mente dovrebbe dimettersi’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Un Bignami di falsità. Elly Schlein non è mai stata ‘assessore al clima’ in Emilia-Romagna. Un viceministro che mente al Paese dovrebbe dimettersi, ma, come abbiamo già visto con la vicenda Santanchè, questo nel governo Meloni non accade. Respingiamo con forza il tentativo di rovesciare addosso al Partito democratico le responsabilità del governo. L’unica verità che Bignami poteva dire e non ha detto è che il governo Meloni ha completamente abbandonato l’Emilia-Romagna. La presidente del Consiglio è corsa a mettere i piedi nel fango mentre ancora pioveva ed era già in moto la macchina dei soccorsi, facendo solo una passerella inutile durante la quale ha promesso ristori e indennizzi a imprese e famiglie. Risultato? Le amministrazioni li stanno ancora aspettando. I sindaci stanno anticipando le spese rischiando il default e loro sono ancora lì che fanno i cruciverba”. Così i presidenti dei gruppi Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, in una nota.