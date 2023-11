Maltempo: Boldrini, ‘transizione ecologica non più rimandabile’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “La mia vicinanza alle famiglie delle vittime dell’alluvione in Toscana e agli sfollati, nella speranza che i dispersi possano essere presto ritrovati vivi. Quello che è successo nelle scorse ore in Toscana, ma anche in Liguria, in Veneto, in Friuli e nel milanese è impressionante. Grazie ai Vigili del fuoco e alla Protezione Civile che, come sempre, sono in prima linea fin dall’inizio di questa ennesima tragedia per salvare le persone. Non è semplicemente ‘maltempo’: sono le drammatiche conseguenze della crisi climatica e del nostro colpevole ritardo. Basta minimizzare, basta rinviare, basta agire solo in emergenza. La transizione ecologica non è più rimandabile”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.