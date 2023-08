Maltempo: Bonaccini, ‘Bignami può dire quello che vuole, ma si ricordi promesse Meloni’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Speriamo che le risorse possano essere spese davvero, specie per le infrastrutture e per questo motivo ringrazio il ministro Salvini, che è anche venuto in Emilia Romagna. Mancano i rimborsi dei danni per circa 4 miliardi a cittadini e imprese”. Lo dice Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e del Partito democratico, a In onda su La7.

“Le famiglie hanno ricevuto 3mila euro e furono decisi da me come commissario all’emergenza assieme a Curcio con i fondi della protezione civile. Non è arrivato però nient’altro”, spiega ancora. “I danni sono di circa 9 miliardi, e il governo ha stanziato solo 4 miliardi, di cui 2,7 sono per le infrastrutture, 900 milioni sono di ammortizzatori sociali, e ringrazio la ministra Calderone per questo, 300 milioni sono stati messi per le imprese grazie al ministro Tajani, ma rappresentano solo l’1% delle imprese. Più di un miliardo, però, non è a disponibilità del commissario ma dei ministeri, del governo”, dice ancora Bonaccini.

“Si può fare di più e meglio, ma si tratta di un evento catastrofico, uno dei più catastrofici al mondo per altro, Bignami può dire quello che vuole, ma devo ricordare lui, come Meloni, che hanno promesso rimborsi al 100% e noi quelli chiediamo”, risponde invece l’esponente dem in merito alle polemiche sollevate da Galeazzo Bignami contro la segretaria del Pd ed ex vice presidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein.