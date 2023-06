Maltempo: Bonaccini, ‘da primo dl 2,2 o 1,6 mld? Non so, ma servono altre risorse’

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Non siamo riusciti ancora a fare il conto se nel decreto ci sono 2,2 o 1,6 miliardi, lo si vedrà anche perché in alcuni casi bisogna fare delle verifiche molto puntuali. Poi che siano 2,2 o 1,6, è comunque una quantità di risorse importanti, ma non basta perché solo per le strade comunali e provinciali noi abbiamo 1 miliardo di euro di danni. Quindi bene questo primo provvedimento, ma noi avremo bisogno di ulteriori risorse sia per il ristoro dei danni sia per gli interventi necessari alla ricostruzione di un reticolo idrografico”. Lo ha detto il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i territori alluvionati.