Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo perso un sacco di tempo. Figliuolo è stato nominato dopo oltre due mesi e di fatto non può mettere a disposizione le risorse che il governo ha dato e spero questo avvenga al più presto. In questo momento Figliuolo non ha un euro per risarcire i danni alle imprese”. Così Stefano Bonaccini a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.