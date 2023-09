Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Io a Meloni glielo ho detto quando disse che l’Emilia Romagna è la locomotiva d’Italia. Le ho detto che se si ferma la locomotiva d’Italia con il più alto indice di export, si ferma anche il resto d’Italia”. Così Stefano Bonaccini a In Onda parlando dell’alluvione in Romagna e i fondi che ancora non sono arrivati.