Maltempo: Bonelli, ‘condotta Bignami inaccettabile, si dimetta’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “La recente condotta del sottosegretario Bignami, che ha indossato una divisa nazista, deve avergli dato alla testa: evidentemente pensa di essere in un regime di polizia. Non si spiega altrimenti il tono imperioso con il quale, secondo le testimonianza dell’Associazione nazionale dei funzionari di Polizia, abbia chiesto l’intervento del Ministro Piantedosi per limitare il diritto sacrosanto degli alluvionati romagnoli di protestare sul ritardo degli aiuti finanziari del Governo”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Tutto ciò è avvenuto a Forlì, durante la visita della Premier Meloni e della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, mentre i manifestanti, che erano autorizzati e posizionati lontano dal luogo dell’evento, esprimevano pacificamente il loro dissenso. Pare che Bignami abbia chiamato al telefono direttamente il Ministro degli Interni Piantedosi per far allontanare i manifestanti. Di fronte a questo scenario, presenteremo un’interrogazione urgente in Parlamento rivolta al ministro Piantedosi, per chiarire se il vero ministro degli Interni sia lui o il sottosegretario in divisa. Chiediamo le immediate dimissioni del sottosegretario Bignami per il suo comportamento inaccettabile”.