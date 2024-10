Maltempo: Bonelli, ‘da Meloni due giorni per dl Paesi sicuri, due mesi per nomina Figliuolo’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha impiegato due giorni per emanare il decreto sui Paesi sicuri, ma ha impiegato due mesi per assegnare al generale Figliuolo il potere di diventare commissario per l’emergenza in Emilia-Romagna, ritardando così gli interventi sull’alluvione. Una scelta assolutamente inaccettabile.” Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, durante un’intervista al Giornale Radio Rai.

Sul decreto legge riguardante i Paesi sicuri, Bonelli aggiunge: “Questi Paesi rimangono insicuri. Ricordo che l’Egitto è il Paese dove Giulio Regeni è stato torturato e assassinato”.