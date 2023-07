Maltempo: Borghi (Az-Iv), ‘indispensabile governo svolga informativa immediata’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il tema del cambiamento climatico si impone, i fatti sono evidenti per chi voglia vederli. È indispensabile che il governo svolga un’informativa immediata, che restituisca un quadro esatto della situazione per come si sta sviluppando. Chiediamo inoltre al governo di deliberare rapidamente gli stati di emergenza che verranno richiesti. Esprimiamo vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie che si trovano a piangere dei lutti”. Lo ha detto il presidente del gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi, intervenendo in aula al Senato in apertura di seduta sul maltempo di queste ore.

“C’è poi il tema più generale che rimanda a una legge del clima che non può più essere rimandata, evitando un atteggiamento manicheo tra chi si iscrive alla logica dell’enfatizzazione e chi a quella del negazionismo. Servono un atteggiamento pragmatico e risposte adeguate a un cambiamento profondo che sta avvenendo e rischia di colpire le popolazioni più povere”, ha concluso Borghi.