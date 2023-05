Maltempo: Braga, ‘bene collaborazione forze politiche ma Governo cambi agenda’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Quelli di questi giorni in Emilia Romagna sono eventi eccezionali che richiedono risposte tempestive e la collaborazione di tutte le forze politiche. Però è fondamentale che maggioranza e governo si decidano ad affrontare questi problemi con una prospettiva diversa”. Lo ha affermato Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo oggi a Skytg24 Agenda.

“Non si può continuare a negare gli effetti del cambiamento climatico come ha fatto il presidente dei senatori dei Fdi Malan. Deve cambiare l’agenda del governo -ha aggiunto- e l’ambiente va messo tra le priorità. Serve favorire i trasferimenti dei fondi per tutelare un territorio fragile, serve approvare il piano di adattamento climatico, serve una legge nazionale sul consumo di suolo, serve restituire risorse e strumenti alle autorità di distretto. Anche così ci occupiamo della sostenibilità del nostro modello di sviluppo”.

“Mettere in sicurezza il territorio è ormai un’emergenza. Proprio per questo il Pnrr non può essere archiviato: vanno sfruttate tutte le voci per prevenzione e salvaguardia. Non tradiamo lo spirito di questi giorni: alla grande ondata di solidarietà e volontariato che ancora una volta ci commuove, rispondiamo -ha concluso Braga- con scelte coerenti e conseguenti”.