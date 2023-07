Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “È caduta la maschera. Una forzatura inaccettabile in Parlamento pur di tagliare fuori la filiera istituzionale dalla ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna. Non gli interessa nulla di un territorio che chiede risposte efficaci e urgenti, vogliono solo il potere”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.