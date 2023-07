Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Un abbraccio alla famiglia della giovane di Como che ha perso la vita per la caduta di un albero. Una notizia terribile, come quella delle altre vittime del maltempo che stravolge il Paese. Oggi è un giorno triste ma occorre agire subito per la prevenzione”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.