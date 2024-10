Maltempo: Bucci, ‘essendo così spesso in Liguria Schlein prenda appunti’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “I nostri straordinari professionisti e volontari della Protezione Civile in queste ore sono pronti ad aiutare i cittadini dell’Emilia-Romagna. Lo ritengo giusto e doveroso. La solidarietà in frangenti come questo è il grande collante di un paese civile. Eppure, al tempo stesso, vedo Elly Schlein – che della Regione Emilia-Romagna è stata vicepresidente – che pontifica qui in Liguria sul dissesto idrogeologico”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Liguria, Marco Bucci.

“Le vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno e il Fereggiano ed è per questo che Genova non è finita sott’acqua, perché l’amministrazione comunale e regionale perfettamente allineate, hanno risolto con il Governo nazionale un problema per il quale servivano le giuste infrastrutture. Le infrastrutture servono ovunque. E il modello Genova serve ovunque. Abbiamo risolto il problema nel capoluogo e lo risolveremo in tutta la Regione”.

“Mi auguro che Elly Schlein, essendo così spesso in Liguria possa prendere appunti; così se torna a fare l’assessore regionale in Emilia-Romagna, dove è stata vicepresidente proprio con questa delega, può seguire il nostro modello e fare quello hanno fatto le nostre amministrazioni. Purtroppo, la segretaria del Pd tende a dimenticare in fretta le cose, come ha dimostrato anche stavolta dicendo che nessuno da sinistra ha criticato la Liguria nei giorni scorsi. Effettivamente non ce ne sarebbe stato motivo, ma purtroppo mentre superavamo due pesanti fasi di allerta consecutive, da tutta la coalizione di Andrea Orlando e da Orlando stesso sono arrivati attacchi scomposti a chi ha consentito ancora una volta di resistere al meglio ad eventi estremi. Se le può essere utile è a sua disposizione un’ampia rassegna di comunicati, dichiarazioni, post.”