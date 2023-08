Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘da Cdm nuove risorse per imprese danneggiate’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Continua il lavoro del governo per sostenere i territori alluvionati. Sono state, infatti, approvate nel Cdm di ieri nuove importanti misure sul fronte del sostegno alle imprese colpite dall’alluvione: parliamo di 149 milioni di euro che si aggiungono ai 120 già stanziati in precedenza e che saranno nella disponibilità del commissario Figliuolo. Anche sul fronte del recupero del patrimonio culturale e artistico c’è un’importante novità e cioè, su proposta del ministro Sangiuliano che il 10 luglio scorso aveva visitato Cesena e Forlì vedendo coi propri occhi i danni dell’alluvione, è stata prorogata fino al 15 dicembre la misura che prevede l’aumento di un euro per i biglietti d’ingresso ai musei in modo da finanziare il restauro dei beni danneggiati dalla calamità. Con i flussi turistici estivi e autunnali si recupereranno importanti risorse per questo scopo”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, che poi conclude: “Il governo si dimostra ancora una volta attento al nostro territorio e sta assicurando risorse e strumenti per procedere alla ricostruzione, come ha confermato a più riprese lo stesso commissario Figliuolo. C’è chi fa polemiche strumentali e chi risponde coi fatti”.