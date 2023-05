Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘da Meloni abbraccio e conforto che serviva’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Oggi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, sono stata in visita nei territori della mia Emilia Romagna, così duramente colpiti da un’ondata di maltempo che ha causato vittime e danni ingenti. Grazie al nostro presidente per essere venuta di persona a vedere quanto accaduto. Grazie per la vicinanza e per le parole di conforto e sostegno espresse nei confronti della popolazione ma soprattutto per le rassicurazioni sull’impegno rapido e concreto da parte del Governo a sostegno di cittadini e imprese”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia eletta in Emilia Romagna Alice Buonguerrieri.

“Un impegno -aggiunge- che si concretizzerà con i primi aiuti già martedì nel prossimo Consiglio dei ministri. Il presidente è venuto da noi per portare un abbraccio e un conforto di cui avevamo bisogno”.