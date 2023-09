Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘unici ritardi sono di regione, Bonaccini fornisca documenti’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Ci fa piacere che Bonaccini si dica oggi soddisfatto di Figliuolo come commissario, visto che quel ruolo lo ha sempre rivendicato solo per sé, ma gli unici ritardi che ci sono, e che lui addita al governo Meloni, sono responsabilità sua e della regione Emilia-Romagna: la sinistra sta complicando anche la ricostruzione, non è stata in grado di perimetrare le aree colpite e ancora oggi non ha fornito i documenti richiesti sullo stato dei reticoli idrografici e delle infrastrutture idriche prima dell’alluvione. I cittadini chiedono giustamente e prioritariamente che si proceda con la messa sicurezza del territorio ma Bonaccini e compagni non collaborano, evidentemente per nascondere le gravi responsabilità nella disastrosa gestione del territorio”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.