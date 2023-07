Maltempo, Calderone: “Ieri andate in pagamento 8.500 indennità per lavoratori colpiti”

Luglio 1, 2023

Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il 15 giugno l’Inps ha cominciato a ricevere le domande dalle aziende per l’ammortizzatore unico emergenziale che abbiamo messo in campo per i lavoratori dipendenti e autonomi. Ieri sono andate in pagamento 8.500 indennità ed entro il 10 luglio saranno pagate tutte le domande”. A dirlo oggi Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, intervenendo a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

“Già nel primo incontro con le rappresentanze del Patto per il lavoro dell’Emilia-Romagna si parlava di ripartenza e di riprendere a lavorare in alcuni settori”. “Sono fiduciosa – sottolinea – che ci siano le forze migliori in campo e una grande voglia di collaborazione e cooperazione a livello nazionale e regionale. Importante è anche la gestione del post emergenza con un comparto produttivo quale è quello dell’Emilia-Romagna strategico per il Paese”.

“Per la parte che gestiamo noi – continua- per l’emergenza alluvione, pari a 900 milioni, 620 milioni sono allocati sul lavoro dipendente il resto sul comparto del lavoro autonomo che è in grave sofferenza”.