Maltempo: Calderone, ‘prossima settimana pagamenti ammortizzatore emergenziale in E.Romagna’**

Giugno 21, 2023

Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Su 2 miliardi del decreto per l’alluvione in Emilia Romagna, 900 milioni sono per il lavoro con l’ammortizzatore unico emergenziale, di cui seicento per il lavoro subordinato e 300 milioni per quello autonomo, con il medesimo impatto. Abbiamo più di 3mila professionisti che hanno richiesto l’indennità una tantum e 5000 lavoratori. Il nostro impegno è, con l’Inps, che la prossima settimana partano i pagamenti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo a Roma all’evento ‘Le riforme economiche del futuro. Governo e professioni a confronto’, organizzato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per la firma di un protocollo tra i professionisti.