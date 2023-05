Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Le immagini dell’alluvione che arrivano dall’Emilia-Romagna preoccupano. La mia solidarietà a cittadini, amministratori e a chi presta soccorso. Approviamo un piano per la gestione del dissesto idrogeologico, aumentiamo gli investimenti in prevenzione e infrastrutture di contenimento per rendere più sicuri i territori. Basta aspettare”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.