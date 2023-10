Maltempo: Calenda, ‘immagini indegne, intervenire su dissesto idrogeologico’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le immagini dell’esondazione del Seveso lasciano senza parole. Sono indegne, nel 2023, per un Paese come il nostro e per una città come Milano. Ormai da molto tempo chiediamo una grande opera di messa in sicurezza delle infrastrutture e del territorio, per arginare fenomeni del genere e proteggerci innanzitutto dal dissesto idrogeologico. Possibile che in questo Paese si debba arrivare sempre dopo, piuttosto che puntare su opere di prevenzione?”. Così sui social il leader di Azione Carlo Calenda.