Maltempo: Casellati, ‘vicina ai cittadini veneti, prevenzione è priorità paese’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Sono vicina ai cittadini del Veneto che stanno affrontando i disagi dell’ennesima grave alluvione. Seguo con grande apprensione gli sviluppi nelle aree più colpite e in particolare a Vicenza. Un grazie di cuore a soccorritori e volontari per il loro straordinario lavoro”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati. “Il governo non farà mancare il suo sostegno. Le opere di messa in sicurezza sul territorio stanno avendo un impatto determinante nel contenimento dei danni e questo ci deve far riflettere sull’importanza della prevenzione: priorità assoluta nel nostro fragile Paese”, conclude la ministra.