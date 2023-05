Maltempo: Castellone, ‘è sconvolgimento climatico’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Il 94% dei nostri comuni sono a rischio idrogeologico ed è chiaro che dobbiamo fornirci di strumenti efficaci, come la cartografia, per mettere in sicurezza i territori. Occorre poi stanziare fondi adeguati e di certo non è stato incoraggiante vedere questo governo tagliare, in legge di bilancio, proprio i fondi per il dissesto idrogeologico. Ma soprattutto bisogna chiarirsi le idee su un punto: questo non è ‘maltempo’ bensì sconvolgimento climatico. Perché se questo non sarà chiaro a tutti allora continueremo ad intervenire a tragedia avvenuta”. Così Mariolina Castellone dei 5 Stelle.