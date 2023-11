Maltempo: Cdm, per Toscana stato emergenza 1 anno, primi stanziamenti per 5 mln

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Stato di emergenza di un anno per la Toscana, piegata in queste ore dalla furia del maltempo, e primi stanziamenti per 5 milioni di euro. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato – si legge infatti nella nota di Palazzo Chigi diramata post Cdm – la dichiarazione di stato d’emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località, nonché l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all’assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie”.