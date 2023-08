Maltempo: Ciriani, ‘stato emergenza e fondi per Friuli Venezia Giulia’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo durante il Consiglio dei ministri di ieri ha deliberato lo stato d’emergenza per l’eccezionale ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche stanziato i primi fondi per i danni causati. Un primo passo fatto per rispondere alle esigenze dei territori e alle richieste arrivate dall’ascolto di sindaci e amministratori locali. L’esecutivo Meloni continuerà a monitorare con attenzione la situazione e sarà sempre pronto a lavorare per il bene dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, su Facebook.