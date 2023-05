Maltempo: Ciriani, ‘sul commissario ragioneremo, non è questo il problema ora’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Ho massima stima per Figliuolo, ma per adesso non posso dare avvio al totonomi, sarebbe scorretto. La decisione la prenderà il Consiglio dei ministri. Con tutto il rispetto in questo momento non è tanto fondamentale capire chi farà il commissario, ma in che modo spendere i soldi e velocemente. Su chi farà il commissario ragioneremo dopo, senza politicizzare questo problema, è l’ultima necessità per l’Emilia Romagna e il Paese”. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a SkyTg24.