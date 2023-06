Maltempo: Colombo (Fdi), ‘stima danni non immediata come in post sisma’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Chi paragona la gestione del post terremoto del 2012 con la gestione di un post alluvione o non ha capito nulla o è in male fede. Mentre, infatti, dopo un terremoto la stima dei danni è quasi immediata, dopo un’alluvione si deve aspettare di liberare le zone sommerse prima di avere contezza dei danni e ad oggi ci sono ancora interi comuni in piena emergenza. La sinistra al posto di sollecitare la nomina di un commissario per la ricostruzione- come ha ben evidenziato oggi il presidente Foti in Commissione Ambiente- farebbe meglio a interrogarsi su come su come ha gestito il territorio”. Così la deputata di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.