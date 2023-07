Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati. C’è un’isola, la Sicilia, isolata. Prima l’areoporto di Catania chiuso, poi Palermo, incendi, autostrade chiuse e il governo cosa sta facendo? Noi non speculiamo sulle difficoltà ma questa situazione è gravissima e abbiamo chiesto come M5S che venga a riferire domani in aula”. Così Giuseppe Conte a In Onda su La7.